Ristoranti e bar chiusi fino al 1 maggio. Ecco cosa cambia nel Lazio in zona arancione per spostamenti, seconde case e negozi (Di sabato 27 marzo 2021) La Regione Lazio sta per entrare in zona arancione, nonostante il colore sarà in vigore solo per due giorni. Come gli italiani sanno da un pezzo, infatti, anche questa Pasqua 2021 bisognerà passarla in lockdown. Lo scenario del 3,4 e 5 aprile sarà identico a quello vissuto durante le festività natalizie: tutta Italia in zona rossa. La magra consoLazione, che non tutti hanno compreso, del Lazio riguarderà martedì 30 e mercoledì 31 quando si entrerà in zona arancione. Sostanzialmente, però, l'unica differenza sostanziale riguarda la breve riapertura degli asili, scuole primarie e prime medie. Draghi ha altresì lasciato intendere che, fino al 30 aprile nessuna Regione potrà essere gialla. Si oscillerà dunque dalla fascia ...

