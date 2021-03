Razer mascherina high tech anti Covid-19

(Di sabato 27 marzo 2021)Inc. società tecnologica multinazionale, ha realizzato una. Anche la tecnologia combatte il-19 Il-19 continua a non darci tregua e così i grandi produttori hanno iniziato a mettersi al lavoro e non solo su processori ed hardware. Inizia cosi la guerra dialla. Da qui Nasce Project Hazel , unafacciale. Il progetto è stato recentemente svelato durante il CES 2021. Hazel è dotato di un respiratore chirurgico N95 con elevata resistenza ai fluidi, ventilazione attiva in grado di filtrare fino al 95% di particelle sospese nell’aria e una custodia speciale decorata con luci UV ...

Ora, il CEO diMin - Liang Tan ha dichiarato a Yahoo Finance che il produttore di elettronica intende trasformare in realtà le maschere Project Hazel. Lain questione sembra uscita ...Invece, anche se (in entrambi i casi )non abbiamo ancora una release date, esattamente come per la console di KFC anche per lasmart diè arrivato il momento di passare dalla ...Uno dei dispositivi concettuali che Razer ha presentato al CES all’inizio di quest’anno è una maschera facciale high-tech con luci RGB, chiamata Project Hazel. Sebbene si tratti della mascherina più t ...Alla fine Razer ha confermato l'esistenza del progetto per delle mascherine molto particolari, trasparenti e con luci Chroma RGB ...