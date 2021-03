Pedullà: “Gattuso vuole normalità, alla Lazio c’è Lotito che è instabile e umorale come Adl” (Di sabato 27 marzo 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà ipotizza quale potrebbe essere il futuro di Rino Gattuso a fine stagione, quando ci sarà l’addio con il Napoli. Il tecnico ha già declinato l’offerta della Sampdoria. Ferrero “ha chiesto al suo direttore sportivo Osti (contratto in scadenza) di sondare Gattuso per memorizzare la disponibilità, un tentativo convinto. Nulla da fare, Ringhio ha gentilmente declinato, respingendo al mittente l’eventuale possibilità (eventuale perché legata ai discorsi in atto con Ranieri) di allenare la Samp”. Nel futuro di Gattuso potrebbe esserci la Lazio, anche se, dopo aver avuto a che fare con De Laurentiis, scrive Pedullà, il tecnico preferirebbe un’altra tipologia di presidente. “E gli accostamenti alla Lazio hanno motivo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Alfredoipotizza quale potrebbe essere il futuro di Rinoa fine stagione, quando ci sarà l’addio con il Napoli. Il tecnico ha già declinato l’offerta della Sampdoria. Ferrero “ha chiesto al suo direttore sportivo Osti (contratto in scadenza) di sondareper memorizzare la disponibilità, un tentativo convinto. Nulla da fare, Ringhio ha gentilmente declinato, respingendo al mittente l’eventuale possibilità (eventuale perché legata ai discorsi in atto con Ranieri) di allenare la Samp”. Nel futuro dipotrebbe esserci la, anche se, dopo aver avuto a che fare con De Laurentiis, scrive, il tecnico preferirebbe un’altra tipologia di presidente. “E gli accostamentihanno motivo ...

Advertising

napolista : Pedullà: “#Gattuso vuole normalità, alla #Lazio c’è #Lotito che è instabile e umorale come Adl” Per la Gazzetta: “… - napolipiucom : Gattuso dice no alla Sampdoria, Pedullà rivela il retroscena e la risposta di Ringhio #calciomercatonapoli… - areanapoliit : #Gattuso, pressing della Sampdoria. Il retroscena di Pedullà e la risposta di Rino - SiamoPartenopei : Gattuso, pressing della Sampdoria. Il retroscena di Pedullà e la risposta di Rino - MondoNapoli : Pedullà: 'Samp interessata a Gattuso? Si ma il tecnico non ha dato disponibilità: il motivo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Gattuso Gattuso dice no alla Sampdoria, Pedullà rivela il retroscena Secondo Alfredo Pedullà , non mancano gli estimatori di Gennaro Gattuso . Il giornalista sul proprio portale ha riportato un retroscena sulla Sampdoria del presidente Ferrero:

Gattuso, non solo la Fiorentina su di lui. Ci ha provato anche la Sampdoria Su Gattuso c'è anche la Sampdoria Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, su Gennaro Gattuso nelle scorse settimane un altro club di Serie A ha provato a fare un sondaggio per la prossima stagione. Ecco quanto riportato: 'La ...

Pedullà: “Gattuso vuole normalità, alla Lazio c'è Lotito che è instabile e umorale come Adl” - ilNapolista ilnapolista Secondo Alfredo, non mancano gli estimatori di Gennaro. Il giornalista sul proprio portale ha riportato un retroscena sulla Sampdoria del presidente Ferrero:Suc'è anche la Sampdoria Come riportato da Alfredoattraverso il suo sito ufficiale, su Gennaronelle scorse settimane un altro club di Serie A ha provato a fare un sondaggio per la prossima stagione. Ecco quanto riportato: 'La ...