Pallanuoto, Serie A1 2021: vittorie di Brescia, Pro Recco e Telimar nella terza giornata del Preliminary Round Scudetto (Di sabato 27 marzo 2021) Si è completato oggi il terzo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Nel Girone F il Brescia è passato in casa dell'Ortigia per 5-11, agganciando in vetta il Savona pur avendo giocato una gara in meno, mentre nel Girone E il Telimar ha superato il Posillipo per 10-9, rafforzando così la seconda posizione alle spalle della Pro Recco, anche oggi vincente a Trieste per 7-16. Seconda fase Classifiche Preliminary Round Scudetto (dopo due turni) Girone E: Pro Recco 9, Telimar Palermo 6, Pallanuoto Trieste 1, CN Posillipo 1.Girone F: RN Savona 6, AN Brescia* 6, CC Ortigia 3, RN Salerno* 0. * = ...

