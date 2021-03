No, Totò fu proprio un qualunquista (Di sabato 27 marzo 2021) Commentando il mio articolo sulla Norimberga che ci è mancata, un amico storico mi ha fatto notare che i suoi colleghi ‘militanti’ non potevano non rammaricarsi del mancato processo dal momento che, in dissenso con Hannah Arendt e con Renzo De Felice, vedevano nel fascismo un regime totalitario diverso ma della stessa species del nazismo. Se il il totalitarismo tedesco è stato portato davanti a un Tribunale Internazionale (peraltro, formato da soli vincitori) come mai per quello italiano non si è stati neppure capaci di procedere a una blanda epurazione delle figure più compromesse con la politica del famigerato ventennio? La tesi del totalitarismo fascista è stata sostenuta, in molti saggi, da un ex allievo di Renzo De Felice (quando si dice l’ironia della sorte!), lo ‘storico di fama internazionale, professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e socio dell’Accademia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Commentando il mio articolo sulla Norimberga che ci è mancata, un amico storico mi ha fatto notare che i suoi colleghi ‘militanti’ non potevano non rammaricarsi del mancato processo dal momento che, in dissenso con Hannah Arendt e con Renzo De Felice, vedevano nel fascismo un regime totalitario diverso ma della stessa species del nazismo. Se il il totalitarismo tedesco è stato portato davanti a un Tribunale Internazionale (peraltro, formato da soli vincitori) come mai per quello italiano non si è stati neppure capaci di procedere a una blanda epurazione delle figure più compromesse con la politica del famigerato ventennio? La tesi del totalitarismo fascista è stata sostenuta, in molti saggi, da un ex allievo di Renzo De Felice (quando si dice l’ironia della sorte!), lo ‘storico di fama internazionale, professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e socio dell’Accademia ...

Advertising

HuffPostItalia : No, Totò fu proprio un qualunquista - alfonsoliguor11 : @Giovaguerrato @2631925 Infatti stavo pensando proprio al vecchio sketch di Totò della camera fitatata a tre. ?? - la_helka : @isabelladegugli @AngeloCiocca Davvero sembra un film di Totò, cioè domani mi arriva il Senegalese o Pak con family… - _lasilviaaa : @lovstinyoureyes Mo me lo segno proprio. E poi avverto Toto - RBollite : @Libero_official Tante critiche a Zaia e al Veneto quando ha cercato di acquista vaccini in proprio, deridendo l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Totò proprio No, Totò fu proprio un qualunquista Gentile ricordando l'estraneità di Totò (v. il film Yvonne la nuit, 1949) al mito patriottico ... Ma la dissacrazione dello stato nazionale non trova il suo zenit proprio in Giannini (non a caso tra i ...

Tifosi Juve, idee chiare per l'attacco: chi sì e chi no Proprio su Berardi il ds del Sassuolo Carnevali ha ammesso al Corriere dello sport di aver rifiutato tante offerte ricche, compresa quella della Juve La replica dei tifosi bianconeri Il no per ...

Gentile ricordando l'estraneità di(v. il film Yvonne la nuit, 1949) al mito patriottico ... Ma la dissacrazione dello stato nazionale non trova il suo zenitin Giannini (non a caso tra i ...su Berardi il ds del Sassuolo Carnevali ha ammesso al Corriere dello sport di aver rifiutato tante offerte ricche, compresa quella della Juve La replica dei tifosi bianconeri Il no per ...