Nico Hulkenberg e il doppio ruolo di riserva

Le giornate all'insegna dei motori sono cominciate. In questi giorni in Bahrain e più precisamente nel circuito di Sakhir, si stanno tenendo le prove libere nelle quali le Scuderie con i vari piloti stanno testando le loro vetture. È sempre di questi giorni un'altra notizia che riguarda il mondo dei motori e soprattutto Nico Hulkenberg.

PL3 Bahrain: Verstappen precede Hamilton

Nico Hulkenberg, con chi correrà il pilota?

Nico Hulkenberg nei giorni scorsi ha annunciato durante un'intervista ad una TV austriaca che assumerà un doppio ruolo in Formula Uno. Il pilota sarà infatti la riserva sia del team Aston Martin che della Mercedes. Queste la parole di Hulkenberg: "Correrò come pilota di ..."

Ultime Notizie dalla rete : Nico Hulkenberg F1, Sainz e la Smooth Operation verso la Ferrari ... il triumvirato Sainz - Toro Rosso - Red Bull termina in quanto Sainz decide di prendere strade diverse e firma con Renault per la fine del 2017 e il 2018 affianco ad un esperto Nico Hulkenberg. Il ...

Max Verstappen: 'Qualifiche Sprint, idea per fare soldi' - FormulaPassion.it Che, dunque, si mostra ancora una volta sulla stessa linea d'onda di Nico Hülkenberg, che ha usato il termine ' spazzatura ' per definire l'idea che sta andando in porta. Un linguaggio certamente più ...

F1, Nico Hulkenberg diventa pilota di riserva di Aston Martin e Mercedes Sky Sport Nico Hulkenberg e il doppio ruolo di riserva Nico Hulkenberg, con chi correrà il pilota? Nico Hulkenberg nei giorni scorsi ha annunciato durante un’intervista ad una TV austriaca che assumerà un doppio ruolo in Formula Uno. Il pilota sarà ...

F1 | Nico Hülkenberg diventa pilota di riserva di Aston Martin e Mercedes Nico Hülkenberg torna in F1: il tedesco è stato scelto da Aston Martin e Mercedes come pilota di riserva per il 2021.

