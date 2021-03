Napoli, Rrahmani e Petagna lavorano a parte: i dettagli (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimo allenamento settimanale per il Napoli con la squadra di Gennaro Gattuso che ha lavorato a ranghi ridotti per via delle Nazionali Ultimo allenamento settimanale per il Napoli con la squadra di Gennaro Gattuso che ha lavorato a ranghi ridotti per via delle Nazionali. Amir Rrahmani e Andrea Petagna si sono allenati sul campo 1. Il difensore ha svolto palestra e lavoro personalizzato in campo, per l’attaccante seduta personalizzata in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimo allenamento settimanale per ilcon la squadra di Gennaro Gattuso che ha lavorato a ranghi ridotti per via delle Nazionali Ultimo allenamento settimanale per ilcon la squadra di Gennaro Gattuso che ha lavorato a ranghi ridotti per via delle Nazionali. Amire Andreasi sono allenati sul campo 1. Il difensore ha svolto palestra e lavoro personalizzato in campo, per l’attaccante seduta personalizzata in campo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsalute : Napoli, seduta mattutina: partitella col settore giovanile. Rrahmani e Petagna a parte - infoitsalute : Napoli, le ultime su Petagna e Rrahmani - infoitsalute : Seduta mattutina per il Napoli, Petagna lavoro personalizzato sul campo: Rrahmani lavoro in campo e palestra. Il re… - infoitsalute : Napoli, per Rrahmani e Petagna personalizzato in campo - sportli26181512 : Napoli, per #Rrahmani e #Petagna personalizzato in campo: Seduta mattutina al Training Center per gli azzurri: ripr… -