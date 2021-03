Moreno Galliani | svolta sull’imprenditore scomparso | “Ritrovato il cadavere”

Advertising

FirenzePost : Lucca: trovato morto Moreno Galliani, concessionario Opel scomparso. Cadavere nella scarpata - iltirreno : Capannori, il corpo di Moreno Galliani scoperto questa mattina dalle squadre di ricerca nei boschi sopra Villa Basi… - zazoomblog : Moreno Galliani scomparso nel nulla ritrovata l’auto: di lui nessuna traccia - #Moreno #Galliani #scomparso #nulla… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: #Lucca Moreno Galliani, #scomparso da martedì: ritrovata l'auto, ma del 66enne #imprenditore non c'è traccia - leggoit : #Lucca Moreno Galliani, #scomparso da martedì: ritrovata l'auto, ma del 66enne #imprenditore non c'è traccia -

Ultime Notizie dalla rete : Moreno Galliani

E' stato trovato in una scarpata nel bosco a Villa Basilica il cadavere di. La scoperta è stata fatta dalle unità cinofile dei vigili del fuoco e dai volontari dell'Anpana questa mattina durante le operazioni di ricerca del 66 enne di Capannori che era ...VILLA BASILICA - Drammatico epilogo per la scomparsa di, l'uomo di 66 anni di Capannori scomparso martedì scorso in circostanze ancora non chiare. Il cadavere dell'imprenditore è stato trovato in una scarpata non lontano da dove era stata ...Moreno Galliani, 66enne imprenditore di Capannori (Lucca), era titolare di concessionarie a Lucca, Viareggio e Borgo a Buggiano: è stato ritrovato morto. È stato purtroppo ritrovato morto Moreno ...La scoperta è stata fatta dalle unità cinofile dei vigili del fuoco e dai volontari dell'Anpana questa mattina durante le operazioni di ricerca in località Duomo. Sul posto, assieme ai carabinieri è i ...