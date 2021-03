Miami Open: Musetti e Sonego al terzo turno. Sconfitti Paire e Fratangelo (Di sabato 27 marzo 2021) Doppietta azzurra per i due Lorenzo, Musetti e Sonego, che battono rispettivamente Paire (6-3, 6-3) e Fratangelo (6-4, 7-6). Per entrambi i tennisti nostrani si tratta della prima volta al terzo turno del Master di Miami. Per buona parte del primo set è Paire che sembra mettere più in difficoltà Musetti, che nel primo game del match perde il servizio per poi recuperare lo svantaggio nel gioco successivo. Il francese guadagna poi altre tre chance di brekkare l’italiano (una nel terzo game e due nel settimo), ma il diciannovenne da Carrara riesce a tenere sempre la battuta. La perde invece nel game successivo Paire, che dà la possibilità all’avversario di servire per il set. Musetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Doppietta azzurra per i due Lorenzo,, che battono rispettivamente(6-3, 6-3) e(6-4, 7-6). Per entrambi i tennisti nostrani si tratta della prima volta aldel Master di. Per buona parte del primo set èche sembra mettere più in difficoltà, che nel primo game del match perde il servizio per poi recuperare lo svantaggio nel gioco successivo. Il francese guadagna poi altre tre chance di brekkare l’italiano (una nelgame e due nel settimo), ma il diciannovenne da Carrara riesce a tenere sempre la battuta. La perde invece nel game successivo, che dà la possibilità all’avversario di servire per il set....

