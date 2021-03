Magnanelli | «La Nazionale resta un sogno | una fortuna incontrare De Zerbi»

(Di sabato 27 marzo 2021) Il capitano del Sassuolo Francesconella serata di ieri ha partecipato ad una video call organizzata dall’A.S.D. Fontanelle. Le sue parole Il capitano del Sassuolo Francesconella serata di ieri ha partecipato ad una video call organizzata dall’A.S.D. Fontanelle, Scuola Calcio di Gubbio in provincia di Perugia. Le sue parole raccolte SassuoloNews.– «Era unnel cassetto che ho messo da parte molto serenamente. Nell’anno dell’Europa stavo veramente bene. C’era Conte allenatore, a settembre c’erano le prime convocazioni, mancavano un paio di giocatori e io avevo fatto già 2 mesi con i preliminari, c’erano delle voci di una possibile convocazione e mi è rimasta qua ma mi godo i miei compagni che ora ci stanno dando delle gioie». ALLEGRI – «Dal punto di vista tecnico-tattico ho avuto ...

Berardi aveva fatto bene anche in precedenza con la nazionale e in azzurro si sta confermando sui ... Quando Magnanelli non gioca, indossa anche la fascia da capitano, cosa che avrebbe fatto un grande ...

Giovanni Carnevali, uomo mercato del Sassuolo, svela, intervistato dal "Corriere dello Sport", alcuni retroscena di mercato riguardanti Domenico Berardi, attaccante classe 1994 ...