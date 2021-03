M.O.D.O.K.: Nathan Fillion e Jon Hamm tra i doppiatori della serie Marvel (Di domenica 28 marzo 2021) La serie Marvel intitolata M.O.D.O.K. è stata presentata all'evento WonderCon svelando la presenza tra i doppiatori di Nathan Fillion e Jon Hamm. La serie animata Marvel intitolata M.O.D.O.K. prodotta per Hulu è stata presentata all'evento WonderCon e durante il panel, oltre a pesentare uno sneak peek esclusivo, è stato annunciato l'arrivo nel cast di Nathan Fillion e Jon Hamm, svelando i personaggi di cui saranno i doppiatori. Nel video presentato online si assiste a un'esilarante scontro del protagonista, regalando così un breve assaggio dell'atmosfera e dello stile scelto per lo show. Marvel's M.O.D.O.K. debutterà giovedì 21 maggio sugli schermi americani e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) Laintitolata M.O.D.O.K. è stata presentata all'evento WonderCon svelando la presenza tra idie Jon. Laanimataintitolata M.O.D.O.K. prodotta per Hulu è stata presentata all'evento WonderCon e durante il panel, oltre a pesentare uno sneak peek esclusivo, è stato annunciato l'arrivo nel cast die Jon, svelando i personaggi di cui saranno i. Nel video presentato online si assiste a un'esilarante scontro del protagonista, regalando così un breve assaggio dell'atmosfera e dello stile scelto per lo show.'s M.O.D.O.K. debutterà giovedì 21 maggio sugli schermi americani e ...

Advertising

telesimo : RT @Il_Nerdastro: La serie di #MODOK è diventata ancora più epica: nuove guests sono state annunciate al WonderCon (video: - Il_Nerdastro : La serie di #MODOK è diventata ancora più epica: nuove guests sono state annunciate al WonderCon (video:… - gvoIden : ci sarebbe anche nathan fillion però uhm quella storia con stana e il fatto che le dava fastidio sul set non mi pia… - 3cinematographe : Ecco il trailer di #TheSuicideSquad, il film diretto da #JamesGunn che vanta nel cast presenze come Margot Robbie,… - vestitadodio : @laragazzatruzza ha appena bestemmiato, non mi meraviglierei se un giorno mi dovesse dire che le piace Nathan Filli… -