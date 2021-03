L’ultima ripresa al Salone Margherita (Di sabato 27 marzo 2021) Sono state girate al Salone Margherita di Roma alcune scene dell’ultimo progetto di Renato De Maria (Lo Spietato, La Prima Linea, La Vita Oscena), regista e compagno di Isabella Ferrari. Il film dovrebbe essere ambientato negli anni ’40 e coinvolgere l’ambiente dei cafè chantant e, probabilmente, si tratta di un addio in effige dello storico teatro romano che, come noto, chiuso dal marzo del 2019 a causa della pandemia, potrebbe non riaprire mai più. Il Salone Margherita, inaugurato nel 1898 proprio come cafè chantant dai fratelli Marino, imprenditori teatrali. Dal 1972 ha ospitato gli spettacoli della compagnia del Bagaglino. Proprio in questi giorni mi ero regalato un libro su Franco Lechner (in arte “Bombolo”) – “E poi cominciatti a fà l’attore” di Ezio Cardarelli – che ricorda proprio il periodo di attività del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) Sono state girate aldi Roma alcune scene dell’ultimo progetto di Renato De Maria (Lo Spietato, La Prima Linea, La Vita Oscena), regista e compagno di Isabella Ferrari. Il film dovrebbe essere ambientato negli anni ’40 e coinvolgere l’ambiente dei cafè chantant e, probabilmente, si tratta di un addio in effige dello storico teatro romano che, come noto, chiuso dal marzo del 2019 a causa della pandemia, potrebbe non riaprire mai più. Il, inaugurato nel 1898 proprio come cafè chantant dai fratelli Marino, imprenditori teatrali. Dal 1972 ha ospitato gli spettacoli della compagnia del Bagaglino. Proprio in questi giorni mi ero regalato un libro su Franco Lechner (in arte “Bombolo”) – “E poi cominciatti a fà l’attore” di Ezio Cardarelli – che ricorda proprio il periodo di attività del ...

