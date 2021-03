LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Matteo Rizzo e Daniel Grassl cercano la rimonta (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 11.14: Per l’estone Aleksandr Selevko arrivano nel libero 151.32 (78.54+72.78) per un totale di 222.06 11.12: Prova con qualche sbavatura per l’estone Selevko che potrà provare a scalare qualche posizione 11.09: Bene il quadruplo Lutz in apertura, poi qualche problema sul secondo quadruplo e sulla combinazione di salti, tutto da rivedere. Solo doppio Toeloop-doppio Axel nella seconda combinazione 11.07: Inizia la gara con l’estone Aleksandr Selevko, 24mo dopo il corto, 20 anni nato a Jogeva e di stanza a Tallinn, dove si allena sotto la guida di Irina Kononova, Katerina Kalenda e Kirill Davydenko. E’ stato 27mo all’ultima edizione dei Mondiali e 16mo lo scorso anno agli Europei. Si esibisce su un medley tratto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 11.14: Per l’estone Aleksandr Selevko arrivano nel libero 151.32 (78.54+72.78) per un totale di 222.06 11.12: Prova con qualche sbavatura per l’estone Selevko che potrà provare a scalare qualche posizione 11.09: Bene il quadruplo Lutz in apertura, poi qualche problema sul secondo quadruplo e sulla combinazione di salti, tutto da rivedere. Solo doppio Toeloop-doppio Axel nella seconda combinazione 11.07: Inizia la gara con l’estone Aleksandr Selevko, 24mo dopo il corto, 20 anni nato a Jogeva e di stanza a Tallinn, dove si allena sotto la guida di Irina Kononova, Katerina Kalenda e Kirill Davydenko. E’ stato 27mo all’ultima edizione deie 16mo lo scorso anno agli Europei. Si esibisce su un medley tratto ...

Advertising

fisritalia : Oggi dalle 12.30 non perderti il live streaming dei Campionati Regionali Gruppi Spettacolo di pattinaggio artistico… - RSIsport : ????? 18h45 Pattinaggio: Mondiali di Stoccolma libero danza - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????? 11h55 Pattinaggio: Mondiali di Stoccolma libero individuale maschile… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Mondiali 2021 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per la top 5 - #Pattinaggio #figura #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2021 in DIRETTA: Matteo Rizzo e Daniel Grassl cercano la rimonta -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pattinaggio LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Matteo Rizzo e Daniel Grassl cercano la rimonta OA Sport LIVE – Pattinaggio artistico, free dance: Mondiali Stoccolma 2021 in DIRETTA La diretta scritta della free dance – danza sul ghiaccio, valevole per i Mondiali 2021 di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Stoccolma, in Svezia. Nel pomeriggio andrà in scena l’ultimo ...

LIVE – Pattinaggio artistico, free program maschile: Mondiali Stoccolma 2021 in DIRETTA LIVE - La diretta scritta del free program maschile, Mondiali di pattinaggio artistico 2021 a Stoccolma. Gli aggiornamenti.

La diretta scritta della free dance – danza sul ghiaccio, valevole per i Mondiali 2021 di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Stoccolma, in Svezia. Nel pomeriggio andrà in scena l’ultimo ...LIVE - La diretta scritta del free program maschile, Mondiali di pattinaggio artistico 2021 a Stoccolma. Gli aggiornamenti.