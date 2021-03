LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Bollate parte bene | attesa per Lara Mori e Civitavecchia

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Giada Grisetti commette un’imprecisione alla trave e si ferma a 12.300 (6.8 la nota di esecuzione). 16.41 Tra poco la terza rotazione.al corpo libero, Imola alla trave, WSA al volteggio, Torino alle parallele. 16.40 Si è conclusa la seconda rotazione. 16.34 Da annotare il 12.400 di Cocciolo al corpo libero e 11.150 di Galli sugli staggi. 16.31 Si ricon 11.800 alla trave per Jorio e 12.950 al voltegio di Lovato. Cristina Cotroneo ottiene 12.400 per Imola. 16.28 Intantotornerà a fare l’all-around per trascinare il suo Giglio Montevarchi verso il risultato di lusso. 16.26 Precisiamo che Irene Lanza (Reale Torino) non è della partita. 16.24 Nella seconda rotazione.alla trave, Imola alle ...

Come nel weekend scorso, in gara anche lacusina. Al Palacannizzaro, sempre sabato, si disputa il campionato individuale Silver LC che vedrà impegnata la cusina Sofia Scilletta....per L'incredibile storia dell'isola delle rose (Netflix) in un pepato monologo a Propoganda. '... alla luce di tutto questo, chi è? Sono gli anni di studio di violino, chitarra, canto,...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 La gara inizierà alle ore 14.30 al PalaEstra di Siena. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dall'apertura di Ancona. 14.00 Buongiorno e benven ...Al via la Coppa del Mondo, primo appuntamento internazionale dell'era Covid: le azzurre Baldassarri e Raffaeli in gara nell'all-around individuale.