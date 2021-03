Letta: “Vedo Salvini in difficoltà”. La replica del leghista: “Lui incontra le sardine, noi preferiamo lavorare” (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovo botta e risposta tra Letta e Salvini. Il segretario del Pd: “Lo Vedo in difficoltà”. La replica: “Noi pensiamo a lavorare”. ROMA – Nuovo botta e risposta tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Nonostante una maggioranza ampia, le tensioni all’interno del Governo Draghi e il cambio del segretario ha portato a un duro scontro tra il Partito Democratico e la Lega. Ad alzare la tensione, come successo già in passato, è stato il numero uno del Nazareno. A stretto giro la replica da parte dell’ex ministro. E come sempre toccherà al premier Draghi mediare per trovare un compromesso. E non si esclude un intervento privato per chiedere a tutti di abbassare i toni. Letta attacca Salvini: “Lo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovo botta e risposta tra. Il segretario del Pd: “Loin”. La: “Noi pensiamo a”. ROMA – Nuovo botta e risposta tra Enricoe Matteo. Nonostante una maggioranza ampia, le tensioni all’interno del Governo Draghi e il cambio del segretario ha portato a un duro scontro tra il Partito Democratico e la Lega. Ad alzare la tensione, come successo già in passato, è stato il numero uno del Nazareno. A stretto giro lada parte dell’ex ministro. E come sempre toccherà al premier Draghi mediare per trovare un compromesso. E non si esclude un intervento privato per chiedere a tutti di abbassare i toni.attacca: “Lo ...

