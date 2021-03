“La genesi del tuo colore” | il testo del brano di Irama

(Di sabato 27 marzo 2021) “Ladel tuo” è il nuovo singolo dipresentato al 71° Festival Di Sanremo, classificatosi al quinto posto. Stasera l’artista sarà tra gli ospiti di “Amici”, talent che l’ha visto trionfare nel 2018. Nello show di Canale 5 in onda a partire dalle 21:40 proporrà ilattualmente nell’AirPlay radiofonico. Ilscritto da, Giulio Nenna e Dardust è stato eseguito nella seconda serata della kermesse canora. A causa della positività al Covid di un membro dello staff del cantante, per poter permettere a Filippo Maria Fanti (vero nome di, ndr) fu mandato in onda il video della prova generale registrato nei giorni precedenti. Lo stesso giorno è stato lanciato il video ufficiale delsul canale YouTube ufficiale. La ...

Advertising

WARNERMUSICIT : It’s #FimiAwards time! DISCO D'ORO per @IRAMAPLUME con il singolo ‘La Genesi del tuo colore’. ?? @NaliOfficial con… - Radio1Rai : Il suo brano di #Sanremo2021, “La Genesi del tuo Colore”,è già certificato Disco D'oro con oltre 10 milioni di stre… - cashtonswldflwr : RT @chenesaidime_: Raga ci rendiamo conto che mancano veramente pochissime ore e vedremo finalmente Filippo cantare La genesi del tuo color… - vogliosolote__ : RT @spotifyxamiciof: Ascolti giornalieri delle canzoni presentate a Sanremo dai concorrenti (27/05) #1 La genesi del tuo colore 10,536,770… - _b34tryc3 : RT @chenesaidime_: Raga ci rendiamo conto che mancano veramente pochissime ore e vedremo finalmente Filippo cantare La genesi del tuo color… -

Ultime Notizie dalla rete : genesi del

MYmovies.it

... si esibisce sulle note de 'Latuo colore'. Squadre e giudici della seconda puntataSerale Amici 2021 La squadra da battere di Amici 2021 resta ancora quella guidata da Rudy Zerbi e ...... al di sopra e che non abbia nulla a che fare con l'OMS, chiaramente implicato e che abbiamo imparato, in questi tempi per tanti altri episodi, far partemarciumedi questa orribile ...Irama si esibisce in occasione della seconda puntata del serale di Amici 2021 dopo le sue performance "a distanza" al Festival di Sanremo ...Un approfondimento sul film Brooklyn's Finest, interpretato da Richard Gere, con curiosità sull trama, il cast e molto altro.