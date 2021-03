Isola dei Famosi: Paul Gascoigne costretto a ritirarsi (Di sabato 27 marzo 2021) Un concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi è stato costretto a ritirarsi. La causa è un infortunio al braccio. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) Un concorrente di questa edizione dell'deiè stato. La causa è un infortunio al braccio. su Notizie.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - ciccionocera00s : RT @perchetendenza: 'Paul Gascoigne': Perché si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2021 a causa di un infortunio al braccio - CalNews : Il Comatologo a Isola dei Famosi: alle 16.00 CalNews in diretta con Carla Correnti. (VIDEO) -