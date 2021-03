Il nuovo formato per essere cool a primavera (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo esser stati segnati dalla carestia di bucatini, i pasta lover americani hanno avuto la loro ricompensa. La primavera ha portato negli Stati Uniti i Cascatelli, un nuovo formato creato dal conduttore del podcast The Sporkful Dan Pashman e commercializzato dal brand di pasta artigianale americano Sfoglini. Come riporta Eater, circa tra anni fa Pashman ha messo a punto quello che lui considera il perfetto formato di pasta. Lo ha persino documentato nella serie Mission: ImPASTAble. Dopo aver disegnato, studiato, progettato, aver provato e inevitabilmente anche sbagliato, ha visto la luce un tipo di pasta che assomiglia a una grande virgola decorata di riccetti su entrambi i lati, fissati sulla sezione di un tubo curva. Una specie di mezzo rigatone fuso con le estremità di una mafaldina. Il nome Cascatelli è un omaggio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo esser stati segnati dalla carestia di bucatini, i pasta lover americani hanno avuto la loro ricompensa. Laha portato negli Stati Uniti i Cascatelli, uncreato dal conduttore del podcast The Sporkful Dan Pashman e commercializzato dal brand di pasta artigianale americano Sfoglini. Come riporta Eater, circa tra anni fa Pashman ha messo a punto quello che lui considera il perfettodi pasta. Lo ha persino documentato nella serie Mission: ImPASTAble. Dopo aver disegnato, studiato, progettato, aver provato e inevitabilmente anche sbagliato, ha visto la luce un tipo di pasta che assomiglia a una grande virgola decorata di riccetti su entrambi i lati, fissati sulla sezione di un tubo curva. Una specie di mezzo rigatone fuso con le estremità di una mafaldina. Il nome Cascatelli è un omaggio ...

Advertising

alycecappellaio : RT @LucaMagmo: sul divano dici 'chiudo solo un attimo gli occhi'..e al tuo risveglio è il 2028,tua figlia è laureata e si è formato un nuov… - theoretro : @maguzzolo A io, non discuto purtroppo noto che l’Italia non vuole aderire al nuovo formato unico europeo e questo mi scassa parecchio - AmnestyPerugia : RT @RivoltiB: A febbraio è uscito il nostro nuovo Dossier #Rottabalcanica disponibile in formato digitale gratuito o a pagamento il cartace… - LukaZanoni : RT @RivoltiB: A febbraio è uscito il nostro nuovo Dossier #Rottabalcanica disponibile in formato digitale gratuito o a pagamento il cartace… - LilianaArmato : @LaGinger @Vittoria0508 @ItaliaViva @matteorenzi Ma quelli erano stati eletti, ahimè, era il risultato delle elezio… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo formato Mutazioni genetiche e varianti del SARS - CoV - 2 ... in un pesce mutante la svolta evolutiva Un nuovo software per l'analisi genomica del SARS - CoV - ...antichi dominatori della Terra ACQUISTA Le collane di Le Scienze Colleziona i volumi in formato ...

Un gran 2020 per il salame di Varzi Dop: raddoppiate le vendite A conferma di ciò, si registra la notevole crescita dell'affettato, formato di acquisto ... Tra le attività di comunicazione portate avanti dal Consorzio, il nuovo sito web, la newsletter mensile e il ...

Il nuovo formato per essere cool a primavera Linkiesta.it Nuova sfida di SuperSimo: "Maltratterò i vip" La Ventura in prima serata su Raidue con “Game of Games“, dal format americano della DeGeneres. "Ellen mi ha fatto i complimenti" ...

Primo soccorso, nuove linee guida europee: formazione obbligatoria a scuola Le persone formate, infatti, sono in grado di svolgere le operazioni ... Il webinar di formazione Il webinar di IRC in programma oggi sarà la prima presentazione delle nuove linee guida in Italia. IRC ...

... in un pesce mutante la svolta evolutiva Unsoftware per l'analisi genomica del SARS - CoV - ...antichi dominatori della Terra ACQUISTA Le collane di Le Scienze Colleziona i volumi in...A conferma di ciò, si registra la notevole crescita dell'affettato,di acquisto ... Tra le attività di comunicazione portate avanti dal Consorzio, ilsito web, la newsletter mensile e il ...La Ventura in prima serata su Raidue con “Game of Games“, dal format americano della DeGeneres. "Ellen mi ha fatto i complimenti" ...Le persone formate, infatti, sono in grado di svolgere le operazioni ... Il webinar di formazione Il webinar di IRC in programma oggi sarà la prima presentazione delle nuove linee guida in Italia. IRC ...