Golf | Scheffler | Kuchar | Horschel e Perez avanzano alle semifinali del WGC Dell Technologies Match Play 2021

(Di domenica 28 marzo 2021) Scottie, Matt, Billye Victor. Questi sono i quattrosti’affascinante WGCTechnnologies, che dopo quattro intense giornate di battaglia si appresta domani a vivere l’ultimo atto per decretare il vincitore. All’Austin Country Club infatti, superata la fase a gironi, è stato oggi il gran momento dei primi due turni ad eliminazione diretta, con gli ottavi di finale giocati alla mattina seguiti da altre 18 buche valevoli per i quarti dopo una piccola pausa. Scottiesi è preso lo scettro di MVP di giornata meritandosi il titolo di favorito del torneo per la fase finale domenicale. Con due prestazioni veramente convincenti infatti, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Scheffler

ANSA Nuova Europa

Con il triofno arrivato sul percorso del The ConcessionClub Morikawa è balzato dal sesto al ... Quinto posto nel torneo per Scottie, sesto per Rory McIlroy , Webb Simpson e Louis ...Che omaggio a Tiger Woods! Golfisti vestiti come lui 3 ORE FA GLI ALTRI BIG Chiude quinto Scottie, con un positivo - 4 che lo porta ad una lunghezza dal terzetto sopracitato, mentre in ...Il Wgc-Dell Technologies Match Play, secondo evento del mini circuito mondiale 2021 di golf, non smette di stupire. In Texas esce di scena anche Dustin Johnson, numero 1 mondiale. (ANSA) ...Il Wgc-Dell Technologies Match Play, secondo evento del mini circuito mondiale 2021 di golf, non smette di stupire. In Texas esce di scena anche Dustin Johnson, numero 1 mondiale. (ANSA) ...