Gasperini: “Gomez non l’ho mandato via io, gli sarò sempre grato. Futuro a Bergamo? Se non mi cacciano…” (Di sabato 27 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto a Radio Deejay per parlare di diversi temi. Immancabile l’argomento Papu Gomez, che il tecnico orobico chiarisce in questo modo: “Non l’ho mandato via io. sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni”. Tornando alla sfida con il Real Madrid: “L’obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po’ di più, ma era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l’Atalanta fosse favorita era un po’ troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po’ a desiderare, ma poi quando sono arrivati i momenti decisivi è cambiato tutto”. Sulla decisione di alternare Gollini e Sportiello nell’ultimo periodo: “Stavamo prendendo qualche goal di troppo rispetto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Pieroè intervenuto a Radio Deejay per parlare di diversi temi. Immancabile l’argomento Papu, che il tecnico orobico chiarisce in questo modo: “Nonvia io.per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni”. Tornando alla sfida con il Real Madrid: “L’obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po’ di più, ma era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l’Atalanta fosse favorita era un po’ troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po’ a desiderare, ma poi quando sono arrivati i momenti decisivi è cambiato tutto”. Sulla decisione di alternare Gollini e Sportiello nell’ultimo periodo: “Stavamo prendendo qualche goal di troppo rispetto ...

