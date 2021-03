Gand-Wevelgem 2021 | i favoriti | niente sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert | olandese assente

(Di sabato 27 marzo 2021) Siamo prontissimi ad uno dei momenti più belli dell’anno ciclistico, quello delle Classiche del Nord. In attesa di capire quale sarà il verdetto in chiave Parigi-Roubaix, le aspettative si concentrano tutte sul Giro delle Fiandre. Un vero e proprio antipasto della Ronde sarà quello di domenica con la. Andiamo a scoprire i possibili. C’era attesa ovviamente per una nuovatra i due fenomeni che proprio al Fiandre si sono scontrati forse per la prima volta su strada:van dervan. Entrambi sono molto delusi da ciò che è accaduto alla Milano-Sanremo, ma l’non sarà della partita. Condizione straripante per il belga della Jumbo-Visma che, dopo una super Tirreno-Adriatico, ha ...

Advertising

sciareneve : RT @MTBiit: Niente duello Van der Poel-Van Aert: domenica alla Gand-Wevelgem ci sarà solo il belga #roadbike #27Marzo - MTBiit : Niente duello Van der Poel-Van Aert: domenica alla Gand-Wevelgem ci sarà solo il belga #roadbike #27Marzo… - unfollo12727382 : CIAO @GarzelliStefano @f_pancani sapreste dirmi se domani #raisport trasmetterà la gand-wevelgem? grazie ?? - zazoomblog : Gand-Wevelgem 2021 il borsino dei favoriti: Mathieu van der Poel il più atteso Wout van Aert e la Deceuninck Quick-… - CycloTiz : RT @Cyclingtimenews: #ricordiamolo ?? Il #27marzo 2016 ci lasciava Antoine Demoitiè a seguito di un incidente occorsogli durante la Gand-Wev… -

Ultime Notizie dalla rete : Gand Wevelgem

OA Sport

Domenica ci sarà la, ma intanto i corridori amanti del pavé del Belgio si sfidano nella Saxo Bank Classic che ricorda un po il percorso del Giro delle Fiandre. Ed è l ultima sfida, prima di questa ...Non è in dubbio, invece, lo svolgimento del calendario belga, in quanto il Giro delle Fiandre e tutte le altre corse che lo precedono (su tutte la, prevista per domenica 28 marzo) ...Siamo prontissimi ad uno dei momenti più belli dell'anno ciclistico, quello delle Classiche del Nord. In attesa di capire quale sarà il verdetto in chiave Parigi-Roubaix, le aspettative si concentrano ...Il primo vero e proprio antipasto di Giro delle Fiandre c'è stato ieri, con lo spettacolo della E3 Saxo Bank Classic in quel di Harelbeke dov'è riuscito a sorprendere tutti con una meravigliosa impres ...