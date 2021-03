F1, Verstappen lancia torta in faccia a Coulthard (Di sabato 27 marzo 2021) Curioso fuori programma al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. Max Verstappen, autore della pole position, ha fatto uno scherzo a David Coulthard, ex collega e attuale opinionista e inviato del circus, che oggi ha compiuto 50 anni. L’olandese ha lanciato una torta in faccia all’ex pilota scozzese, che ha preso il tutto con un sorriso senza offendersi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Curioso fuori programma al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. Max, autore della pole position, ha fatto uno scherzo a David, ex collega e attuale opinionista e inviato del circus, che oggi ha compiuto 50 anni. L’olandese hato unainall’ex pilota scozzese, che ha preso il tutto con un sorriso senza offendersi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : #F1, #Verstappen lancia torta in faccia a #Coulthard - GPinsss_ : RT @alexsiaadv: Max Verstappen: si lancia un weekend si e l’altro anche a 300km/h su una monoposto Sempre Max Verstappen: scappa per paura… - oiguus : RT @DanyForsy96: Max #Verstappen lancia una torta in faccia a David #Coulthard. Così, all’improvviso... #F1 #BahrainGP #Formula1 https://t… - kanspurs : RT @DanyForsy96: Max #Verstappen lancia una torta in faccia a David #Coulthard. Così, all’improvviso... #F1 #BahrainGP #Formula1 https://t… - alexsiaadv : Max Verstappen: si lancia un weekend si e l’altro anche a 300km/h su una monoposto Sempre Max Verstappen: scappa pe… -