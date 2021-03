Dramma Giampiero Mughini | il tumore e l’asportazione della prostata

(Di sabato 27 marzo 2021)racconta in un’intervista ilvissuto quando a causa di ungli hanno dovuto asportare laè uno scrittore di talento, un grande giornalista e un’opinionista capace di rimanere impresso nella memoria del pubblico per il suo carattere forte, per la sua capacità linguistica ed espressiva. A vederlo ospite L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Giampiero

ViaggiNews.com

Domenico Mamone eCastellotti, presidente e responsabile comunicazione dell'Unsic, nonché ... I due esponenti del sindacato datoriale aggiungono: 'Alumano si aggiunge quello sociale. ...Domenico Mamone eCastellotti, presidente e responsabile comunicazione dell'Unsic, nonché ... I due esponenti del sindacato datoriale aggiungono: "Alumano si aggiunge quello sociale. ...Unsic: "Entro l'estate l'Italia rischia il primato europeo per decessi Covid"Rischiamo seriamente di raggiungere il triste primato europeo dei decessi per Covid entro l'estate.Rischiamo seriamente di raggiungere il triste primato europeo dei decessi per Covid entro l’estate. In Italia le vite strappate dal coronavirus sono state finora poco più di 107mila, sesti per ...