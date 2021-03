Derubata in un bar di Fiumicino. Brutta disavventura per Tina Cipollari - (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Un uomo è stato denunciato per il furto della borsetta che l'opinionista di Uomini e Donne aveva appoggiato sul bancone di un bar a Roma Il tempo di un caffé, la borsetta dimenticata sul bancone e il ladro occasionale pronto ad approfittarne. Pomeriggio da dimenticare per Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar di Roma, quando è stata Derubata del portafogli - e di alcuni oggetti personali al suo interno - appoggiato per un attimo sul banco. Una disattenzione di pochi istanti che gli è costata cara ma che, alla fine, si è risolta con la denuncia di un uomo. L'episodio si è consumato negli scorsi giorni in un locale di Fiumicino. Tina Cipollari si era fermata nel bar per ordinare qualcosa, ma dopo aver pagato ha dimenticato il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Novella Toloni Un uomo è stato denunciato per il furto della borsetta che l'opinionista di Uomini e Donne aveva appoggiato sul bancone di un bar a Roma Il tempo di un caffé, la borsetta dimenticata sul bancone e il ladro occasionale pronto ad approfittarne. Pomeriggio da dimenticare per. L'opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar di Roma, quando è statadel portafogli - e di alcuni oggetti personali al suo interno - appoggiato per un attimo sul banco. Una disattenzione di pochi istanti che gli è costata cara ma che, alla fine, si è risolta con la denuncia di un uomo. L'episodio si è consumato negli scorsi giorni in un locale disi era fermata nel bar per ordinare qualcosa, ma dopo aver pagato ha dimenticato il ...

