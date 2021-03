Covid Germania, oggi 20.472 contagi e 157 decessi: i dati (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 20.472 i nuovi contagi di Coronavirus in Germania secondo i dati del bollettino di oggi, 27 marzo, riportati dall’Istituto Robert Koch. Si registrano altri 157 decessi. I nuovi casi accertati di Covid-19 portano a 2.755.225 il totale delle persone che hanno contratto il virus nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dall’inizio della pandemia di coronavirus sono 75.780 i morti per complicanze legate al Covid in Germania. I casi attivi sono circa 202.000. Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institute incaricato dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, ha lanciato l’allarme sul rischio che si arrivi a 100mila contagi al giorno in Germania, se non si attua una ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Sono 20.472 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 27 marzo, riportati dall’Istituto Robert Koch. Si registrano altri 157. I nuovi casi accertati di-19 portano a 2.755.225 il totale delle persone che hanno contratto il virus nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dall’inizio della pandemia di coronavirus sono 75.780 i morti per complicanze legate alin. I casi attivi sono circa 202.000. Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institute incaricato dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, ha lanciato l’allarme sul rischio che si arrivi a 100milaal giorno in, se non si attua una ...

