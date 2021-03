Confcommercio Napoli, il futuro non si chiude. Lunedì vetrine illuminate in segno di protesta e di speranza (Di sabato 27 marzo 2021) “Il futuro non si chiude. È passato un anno. Non possiamo più aspettare. Anche le imprese muoiono”. E’ quanto si legge in un manifesto di Confcommerfcio Napoli nel quale si annuncia una protesta simbolica per lo stato di forzata inattività nel quale si trova la categoria: una saracinesca quasi del tutto abbassata sul futuro campeggia al centro della locandina che gli aderenti a Confcommercio esporranno nelle loro vetrine. Lunedì, nel rispetto delle regole, si accendono le luci dei negozi di Napoli. “Saremo all’interno dei nostri negozi per seguire le vendite on line e per dare voce alla protesta perché è passato un anno e non possiamo più aspettare, ma anche come segnale di speranza”, dichiara Carla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) “Ilnon si. È passato un anno. Non possiamo più aspettare. Anche le imprese muoiono”. E’ quanto si legge in un manifesto di Confcommerfcionel quale si annuncia unasimbolica per lo stato di forzata inattività nel quale si trova la categoria: una saracinesca quasi del tutto abbassata sulcampeggia al centro della locandina che gli aderenti aesporranno nelle loro, nel rispetto delle regole, si accendono le luci dei negozi di. “Saremo all’interno dei nostri negozi per seguire le vendite on line e per dare voce allaperché è passato un anno e non possiamo più aspettare, ma anche come segnale di”, dichiara Carla ...

