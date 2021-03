Ciclismo, Gand-Wevelgem 2021, startlist e favoriti (Di sabato 27 marzo 2021) La stagione del Ciclismo entra nel magico vortice delle classiche del Nord, a cominciare dalla Gand-Wevelgem 2021 di domenica 28 marzo. La corsa, lunga 254 chilometri, vivrà il suo momento clou sui vari muri posti strategicamente lungo il tracciato: in particolare il Kemmelberg, che sarà affrontato tre volte e sarà ancora una volta decisivo per la vittoria finale. E allora chi sono i grandi favoriti? I favoriti – Wout Van Aert avrà voglia di riscatto dopo il terzo posto alla Milano-Sanremo ed è sicuramente uno dei grandi favoriti per il successo finale. Poi, albo d’oro alla mano, non va dimenticato il vincitore dell’ultima edizione, il danese Mads Pedersen. Dovrebbe essere lui il capitano della Trek-Segafredo, con Jasper Stuyven, fresco vincitore sul traguardo di via ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) La stagione delentra nel magico vortice delle classiche del Nord, a cominciare dalladi domenica 28 marzo. La corsa, lunga 254 chilometri, vivrà il suo momento clou sui vari muri posti strategicamente lungo il tracciato: in particolare il Kemmelberg, che sarà affrontato tre volte e sarà ancora una volta decisivo per la vittoria finale. E allora chi sono i grandi? I– Wout Van Aert avrà voglia di riscatto dopo il terzo posto alla Milano-Sanremo ed è sicuramente uno dei grandiper il successo finale. Poi, albo d’oro alla mano, non va dimenticato il vincitore dell’ultima edizione, il danese Mads Pedersen. Dovrebbe essere lui il capitano della Trek-Segafredo, con Jasper Stuyven, fresco vincitore sul traguardo di via ...

