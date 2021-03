Boxe | Povetkin vs Whyte 2 stasera in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Tutto pronto per il rematch “Rumble on the Rock”, valido per il titolo WBC ad interim dei pesi massimi: Alexander(36–2–1) ritrova Dillian(27–2–0), stavolta nella suggestiva cornice dell’Europa Sports Park di Gibilterra, e lo spettacolo è assicurato. Il primo incontro fu spettacolare a Brentwood e registrò la vittoria di, steso due volte ma capace di trionfare con un montante sinistro micidiale in avvio di quinta ripresa. Dopo il rinvio per la positività al Covid del russo, la rivincita, originariamente in programma lo scorso dicembre, è pronta per essere vissuta dagli appassionati. Già, ma come? Sarà Dazn a trasmettere l’evento a partire dalle 19:00 di oggi, sabato 27 marzo. L’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 22:00. SportFace.