Amanda Lear senza freni: “Questo microfono mi è entrato nel sedere… Inizio ad avere sonno” (Di sabato 27 marzo 2021) Canzone Segreta, il programma del venerdì sera di RaiUno condotto da Serena Rossi, fa desiderare che la tendenza a comprare format esteri abbia presto una fine e tornino le idee, le nostre idee. Tra gli ospiti della puntata del 26 marzo, Amanda Lear. Icona intramontabile, Amanda ha regalato al pubblico diverse chicche, volontarie o meno. Peccato sia stata lasciata per il gran finale e qualcuno potrebbe essersi addormentato prima. Amanda inizia con una battuta sul format, che prevede “la sorpresa” con persone e canzoni che non ti aspetti: “Di solito in questi giochi fanno venire proprio chi non avresti mai più voluto vedere in tutta la vita“. Zan zan. E così Amanda si siede nella poltrona bianca, “centro della scena”, per attendere cosa dovrà vedere. Nell’attesa però bofonchia: “Che caldo! Ma è un buio… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Canzone Segreta, il programma del venerdì sera di RaiUno condotto da Serena Rossi, fa desiderare che la tendenza a comprare format esteri abbia presto una fine e tornino le idee, le nostre idee. Tra gli ospiti della puntata del 26 marzo,. Icona intramontabile,ha regalato al pubblico diverse chicche, volontarie o meno. Peccato sia stata lasciata per il gran finale e qualcuno potrebbe essersi addormentato prima.inizia con una battuta sul format, che prevede “la sorpresa” con persone e canzoni che non ti aspetti: “Di solito in questi giochi fanno venire proprio chi non avresti mai più voluto vedere in tutta la vita“. Zan zan. E cosìsi siede nella poltrona bianca, “centro della scena”, per attendere cosa dovrà vedere. Nell’attesa però bofonchia: “Che caldo! Ma è un buio… ...

