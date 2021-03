Wanda Icardi | ecco come ha deciso di affrontare il lockdown francese

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 marzo 2021)nel suo ultimo post ci mostraaffronterà il weekend diparigino: look sportivo ma senza rinunciare alla sensualità “look , già ti sento arrivare”, è questo il contenuto del post da poco pubblicato da. La didascalia accompagna la foto della procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina, che mostrasi sta affrontando ilsi sta preparando al prossimo weekend.sfoggia un look che combina sportività e glamour in una posa particolarmente audace: un tutone denim, firmato Gioselin, a cui ha abbinato un paio di decolleté azzurre, ma al tutto ha aggiunto un tocco di sensualità lasciando aperta la cerniera ...