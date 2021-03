Volkswagen T-Cross - Debutta a listino lallestimento Sport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laamplia ilitaliano della T-introducendo l'allestimento. La nuova versione della Suv compatta, che si colloca tra la Style e la più ricca Advanced, viene offerta con prezzi a partire da 23.350 euro ed è già ordinabile, ma l'inizio delle consegne è previsto per il prossimo giugno. Lookivo. Questa variante dellaover urbana, disponibile in 10 tinte di carrozzeria, è caratterizzata dal pacchetto estetico R-Line, che include i paraurti anteriore e posteriore dal disegno specifico, le minigonne lateraliive e i cerchi di lega da 16 con finitura bicolore, oltre al lunotto e ai vetri posteriori oscurati. All'interno troviamo il sistema di infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 e fino a quattro porte Usb-C. Inoltre, ...

Advertising

PolePositionCZ : R Motori KIA VOLKSWAGEN T-CROSS 1.6 TDI DSG SCR Style BMT 95cv anno 07/2019, km 34.603, colore bianco, cambio mecc… - THEREALMERANTE : Non aspettarti che io ti dia la precedenza se hai una Volkswagen T Cross, non ti ho costretto io a comprare una macchina di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Cross

Motorbox

Laamplia il listino italiano della T -introducendo l'allestimento Sport. La nuova versione della Suv compatta, che si colloca tra la Style e la più ricca Advanced, viene offerta con ...Quindi, è certo che il Progetto 363 sarà un concorrente più per Nivus che per T -, facendo un paragone con i modelli. Il modello dovrebbe partire da R $ 85 mila nella versione entry, ...Annuncio vendita Volkswagen T-Cross 1.5 TSI DSG Advanced nuova a Grugliasco, Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...(DMove.it) Volkswagen annuncia ufficialmente l'arrivo della versione coupé del Suv compatto T-Cross, la Nivus: questa novità, già prodotta nello stabilimento brasiliano di São Bernardo do Campo, è ...