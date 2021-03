“Una malata di…” Sophie Codegoni | dopo l’addio da Matteo Ranieri è già momento-veleno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021)la reazione sui social, la reazione di. Ormai è scivolato il velo di Maya, mostrando il vero volto di una storia d’amore nata poco tempo fa e già arrivata al capolinea. Riflettori accesi sull’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore, che solo da pochi mesi avevano deciso di viversi la relazione lontano dagli studi televisivi. Poi qualcosa non è andato. Lo ha confermato in diretta Instagram e con le lacrime agli occhi.ha spiegato ai fan il motivo che l’ha spinta a non proseguire nella relazione con. Dalle parole dell’ex tronista, nessun tradimento ma solo una differenza caratteriale che non stava trovando il modo di essere superata. L’annuncio della fine della loro storia d’amore ha ...