Tina Cipollari derubata in un bar di Roma: ecco cosa le hanno preso (Di venerdì 26 marzo 2021) Tina Cipollari è stata derubata in bar di Roma. A dare la notizia è RomaToday. La protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha lasciato il borsello su un tavolino e il ladro, un cliente abituale, lo ha preso. Siamo a Fiumicino: Cipollari, nome all'anagrafe Maria Concetta, si è rivolta al commissariato Aurelio. Attraverso le videocamere di sorveglianza è stato semplice ricostruire l'accaduto e trovare il colpevole che ha confessato e riconsegnato il borsello alla Cipollari. L'uomo è stato denunciato. cosa conteneva il borsellino? Uno specchio e un rossetto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

