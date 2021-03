Tina attacca Gemma a bruciapelo | ' Sei stata l' amante di Walter Chiari'

(Di venerdì 26 marzo 2021)non fa in tempo a scendere le scale che già scoppiano le scintille in studio a 'Uomini e Donne' eparte all'attacco della dama sulla sua caduta dalle scale: 'Arrivate a una certa età si ...

Advertising

Caustica_mente : @Gif_di_Tina Concordo. Pur non tollerando Rud¥Z€rbi e la sua incredibile incoerenza e incompetenza (ha sempre criti… - iamariateresa : Sirius torna dalle Bahamas e Tina attacca ???????? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina attacca

Lo scontro va avanti a lungo e Gemma cerca di spiegare i rapporti professionali avuti con l'attore, maè incontenibile: 'Io pretendo che si chiami la redazione del giornale in cui lei ha ...punzecchia ancora Gemma Galgani sulla sua età Insomma sembrerebbe proprio che Gemma, arrivata a questo punto del suo percorso, inizi ad essere stufa dei continui attacchi e delle offese che le ...Gemma non fa in tempo a scendere le scale che già scoppiano le scintille in studio a "Uomini e Donne" e Tina parte all'attacco della dama sulla sua caduta dalle scale: "Arrivate a una certa età si per ...Gemma Galgani a Uomini e Donne subisce un nuovo attacco da parte di Tina Cipollari. Questa volta, c’entra Walter Chiari. L’opinionista parla di un presunto flirt tra la dama torinese e il noto attore, ...