Tamponi Lazio: la Procura Figc chiede una forte ammenda, inibizioni, ma nessuna penalizzazione (Di venerdì 26 marzo 2021) Si sta svolgendo presso il Tribunale Federale il primo grado di giudizio sulla famosa “vicenda Tamponi” che coinvolge la Lazio. Ma la richiesta del Procuratore non prevede punti di penalizzazione, ma 200 mila euro di ammenda e il deferimento di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Lotito e di 16 mesi per i medici Pulcini e Rodia. Già in giornata è attesa la sentenza. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Si sta svolgendo presso il Tribunale Federale il primo grado di giudizio sulla famosa “vicenda” che coinvolge la. Ma la richiesta deltore non prevede punti di, ma 200 mila euro die il deferimento di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Lotito e di 16 mesi per i medici Pulcini e Rodia. Già in giornata è attesa la sentenza. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - capuanogio : ?? Oggi il processo alla #Lazio per la vicenda tamponi. Improbabile un nuovo rinvio (anche se non si può escludere)… - SkySport : ULTIM'ORA TAMPONI PROCURA FIGC CHIEDE 200MILA EURO DI MULTA PER LA LAZIO 13 MESI DI INIBIZIONE PER LOTITO, 16 MESI… - mtmt27_ : Siete la rappresentazione del “paese di musichette” . @SerieA #Lazio #tamponi - Juventina962 : RT @Mau_Romeo: Guardo le richieste per il caso tamponi della Lazio e provo a pensare se fosse successo alla Juventus... Penso a come sarebb… -