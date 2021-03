Sul numero di aprile - Conti in tasca a concessionari e venditori (Di venerdì 26 marzo 2021) Quanto guadagna in media un concessionario per ogni auto venduta? E quanto di questo margine finisce nelle tasche del venditore che ha ottenuto la nostra firma sul contratto di acquisto? Sono questi alcuni dei segreti meglio custoditi nel mondo dell'auto. Ma non si tratta solo di curiosità da addetti ai lavori, perché condizionano i comportamenti dei professionisti del settore nei confronti dei consumatori. Non è un caso, infatti, che oggi, quando ci si siede alla scrivania di un venditore, spesso si ha più la sensazione di stare parlando con un consulente bancario che con un esperto di automobili. E sono i numeri a confermarlo. Quattroruote di aprile scava a fondo e scopre, per esempio, che tra sConti previsti dal costruttore e contributi erogati dallo stesso, a fronte della vendita di un'auto dal costo in fattura (Iva esclusa) di 13 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Quanto guadagna in media uno per ogni auto venduta? E quanto di questo margine finisce nelle tasche del venditore che ha ottenuto la nostra firma sul contratto di acquisto? Sono questi alcuni dei segreti meglio custoditi nel mondo dell'auto. Ma non si tratta solo di curiosità da addetti ai lavori, perché condizionano i comportamenti dei professionisti del settore nei confronti dei consumatori. Non è un caso, infatti, che oggi, quando ci si siede alla scrivania di un venditore, spesso si ha più la sensazione di stare parlando con un consulente bancario che con un esperto di automobili. E sono i numeri a confermarlo. Quattroruote discava a fondo e scopre, per esempio, che tra sprevisti dal costruttore e contributi erogati dallo stesso, a fronte della vendita di un'auto dal costo in fattura (Iva esclusa) di 13 ...

