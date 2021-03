Serie A | diritti tv assegnati a Dazn

(Di venerdì 26 marzo 2021)Fumata bianca per. La piattaforma trasmetterà le partite del campionato diA nel triennio 2021-2024 dopo aver vinto il relativo bando indetto dalla Lega. Il via libera è arrivato da pochi minuti, dopo settimane di trattative e di rimandi che avevano portato ad uno stallo tra i club. Battuta quindi la concorrenza di Sky. Ad avallare l’assegnazione deitv aè stata l’odierna votazione dei club, con 16 voti i voti a favore della piattaforma streaming e 4 i contrari. Superato dunque il quorum dei 14 voti, che rappresentava la soglia minima per dare il via libera. Dal prossimo annoprenderà il posto sinora detenuto da Sky come principale broadcaster del campionato italiano.

Advertising

AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - Gazzetta_it : Diritti tv, #SerieA verso #Dazn Oggi il voto decisivo - pasqualinipatri : Diritti TV, aggiudicata la Serie A in esclusiva a DAZN fino al 2024 - SweetShock1 : RT @GoalItalia: ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diritti

La Lega diA ha appena assegnato itv per il prossimo triennio a Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'offerta di Dazn hanno votato 16 club, contro quattro.La Lega diA ha appena assegnato itv per il prossimo triennio a Dazn. A favore dell'offerta di Dazn hanno votato 16 club, contro quattro.Non aggiudicato pacchetto co-esclusiva a Sky (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - L'assemblea della Lega Calcio di Serie A ha assegnato i diritti audiovisivi per i campionati 2021-24. E' ...La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a DAZN – riporta l’ANSA. A favore della piattaforma streaming online hanno votato in totale 16 clu ...