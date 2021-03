Scuole aperte: ok di Mario Draghi, ma “tutto il resto chiuso” (Di venerdì 26 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, dopo Pasqua le , indica il premier. Ancora una novità sul fronte della riapertura delle Scuole in Italia: da dopo Pasqua, le cose cambieranno, come ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dunque, si va verso la “riapertura della scuola fino alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, dopo Pasqua le , indica il premier. Ancora una novità sul fronte della riapertura dellein Italia: da dopo Pasqua, le cose cambieranno, come ha annunciato il presidente del Consiglio,. Dunque, si va verso la “riapertura della scuola fino alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli s… - CarloCalenda : Finalmente misure concrete per tenere aperte le #scuole. C'è voluto solo un anno. - repubblica : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - teobaratto90 : RT @CottarelliCPI: Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli studen… - CoGianfran : RT @CottarelliCPI: Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli studen… -