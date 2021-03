Roma eletta città più “vegan-friendly” d’Italia

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 marzo 2021): non una moda, ma una consapevole scelta di vita Negli ultimi anni si è assistito, in Italia così come nel resto d’Europa e in America, ad un vero e proprio boom delle persone che hanno scelto di abbracciare ilismo per la propria nutrizione. Si definisceo colui che esclude dalla propria alimentazione qualsiasi cibo che provenga da animali. Quella che in un primo momento era stata rappresentata, in maniera certamente dispregiativa, fortemente critica e forse anche un po’ superficiale, alla stregua di una moda passeggera e frutto di una tendenza effimera e caduca, si è oggi invece affermata come una precisa scelta di vita, ponderata e “figlia” di una maggior sensibilizzazione ai temi che riguardano in maniera correlata e sistemica le questioni del cibo, della salute, della sostenibilità e dell’ambiente. Con l’arrivo del ...