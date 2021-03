Roberta Di Padua ha trovato l'amore: i dettagli sulla storia con Guarnieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono più innamorati che mai: lei lo ha presentato al suo unico figlio. Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: “L’ho presentato a mio figlio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) RiccardoDisono più innamorati che mai: lei lo ha presentato al suo unico figlio. Uomini e Donne, Riccardo e: “L’ho presentato a mio figlio” su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Servirebbe un miracolo. Veronica Ursida cannonate su Roberta Di Padua: Uomini e donne alta tensione - #Servirebbe… - IsaeChia : #UominieDonne, Riccardo Guarnieri: “Con Ida Platano nessun rapporto, ora sono concentrato su Roberta Di Padua” - LadyNews_ : #RobertaDiPadua dopo la scelta: 'Sì, farei un figlio con #RiccardoGuarnieri' #uominiedonne - IlSegretoTvSoap : Uomini e Donne, Ida su Roberta Di Padua: 'Preferirei non rispondere' - VicolodelleNews : Intervista ad Ida Platano: sta per tornare a #UominieDonne? Ha visto la scelta del suo ex Riccardo Guarnieri? Cosa… -