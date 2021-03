Regione Puglia: fino al 6 aprile niente seconde case e negozi chiusi alle 18 (Di venerdì 26 marzo 2021) Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, con l’ordinanza numero 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha disposto una serie di provvedimenti in vigore dal 27 marzo al 6 aprile. Ad una settimana dalla Pasqua il provvedimento più importante riguarda le seconde case: fatte salve le solite circostanze di necessità o urgenza sarà vietato spostarsi dal proprio Comune per raggiungere le “seconde case”, in linea con quanto deciso da altre regioni come la Sardegna e la Toscana. Anche per quanto riguarda le attività commerciali vengono introdotte delle modifiche al DPCM del 2 marzo 2021: con eccezione degli alimentari, benzinai, edicole, tabaccai e farmacie tutte le attività dovranno necessariamente chiudere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Michele Emiliano, il presidente della, con l’ordinanza numero 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha disposto una serie di provvedimenti in vigore dal 27 marzo al 6. Ad una settimana dalla Pasqua il provvedimento più importante riguarda le: fatte salve le solite circostanze di necessità o urgenza sarà vietato spostarsi dal proprio Comune per raggiungere le “”, in linea con quanto deciso da altre regioni come la Sardegna e la Toscana. Anche per quanto riguarda le attività commerciali vengono introdotte delle modifiche al DPCM del 2 marzo 2021: con eccezione degli alimentari, benzinai, edicole, tabaccai e farmacie tutte le attività dovranno necessariamente chiudere ...

