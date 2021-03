Pd: Letta, ‘grande considerazione per Zingaretti’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma 26 mar (Adnkronos) – “Ho grande considerazione di Nicola Zingaretti e ci lega un’amicizia profonda. Ha guidato regione Lazio benissimo sulla pandemia. Bersani è un amico e una persona per bene. Abbiamo responsabilità politiche entrambi. Ho fatto colloqui con persone intelligenti: come Speranza e Calenda”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Otto e mezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma 26 mar (Adnkronos) – “Ho grandedi Nicola Zingaretti e ci lega un’amicizia profonda. Ha guidato regione Lazio benissimo sulla pandemia. Bersani è un amico e una persona per bene. Abbiamo responsabilità politiche entrambi. Ho fatto colloqui con persone intelligenti: come Speranza e Calenda”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa Otto e mezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

alessandro_cant : Ma solo io ricordo che #Letta (insieme al suo splendido partito) votò come Pres. Repubblica un certo Napolitano, pe… - brichiel : #ottoemezzo #Letta non serve a nulla (come tutti i segretari di partito del paese di Pulcinella ) come dice Grillo… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Che dire di Letta?!Ha incontrato tutti: Bersani,GIUSEPPI,Calenda...oggi anche il grande statista delle sardine Santori!Sta… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'grande considerazione per Zingaretti'... - massi_marino : “Occorre grande coesione nel Paese ma anche nei partiti che lo rappresentano” #letta #ottoemezzo -

