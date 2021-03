Napoli, due cadaveri trovati in strada tra Marano e Villaricca (Di venerdì 26 marzo 2021) Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri un secondo cadavere, che molto probabilmente è caduto da uno scooter di grossa cilindrata. Trovata anche una pistola Sul selciato è stata trovata anche una pistola. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Marano, che al momento stanno vagliando tutte le ipotesi. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, in via Consolare Campana, tra, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri un secondo cadavere, che molto probabilmente è caduto da uno scooter di grossa cilindrata. Trovata anche una pistola Sul selciato è stata trovata anche una pistola. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di, che al momento stanno vagliando tutte le ipotesi.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due Andrea Carnevale, ex marito Paola Perego/ 'Tra di noi è rimasta un'amicizia' Andrea Carnevale è l' ex marito di Paola Perego , con cui ha avuto due figli, Giulia (1992) e Riccardo (1996). L'ex calciatore ha compiuto 60 anni lo scorso 12 gennaio.famosi della storia del Napoli, ...

Primavera 2 - Il Napoli sfida il Pisa: confermati due giocatori dalla prima squadra Commenta per primo Domani andrà in scena Napoli - Pisa , gara valida per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 2 . I padroni di casa vengono da due vittorie di fila contro Reggina e Salernitana e domani saranno chiamati alla ...

Napoli, camioncino travolge due persone: un morto Adnkronos Napoli, due cadaveri trovati in strada tra Marano e Villaricca Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che ...

Napoli, auto contro scooter: due morti. Forse una rapina finita nel sangue Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire. in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola ...

