Napoli, bloccato e denunciato per aver aggredito la moglie davanti ai figli (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Padre Ludovico da Casoria per una lite familiare. Gli agenti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna ferita al volto che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, in presenza dei figli minori, l'aveva aggredita fisicamente per futili motivi. Gli agenti, dopo essere entrati nell'abitazione, hanno trovato e bloccato l'uomo, un 30enne srilankese, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

