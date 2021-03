Multa per Federico Fashion Style: 15 persone nel suo salone. Chiuso il locale (Di venerdì 26 marzo 2021) Multa salata e chiusura del locale per tre giorni: è questa la pena inflitta a Federico Fashion Style. Nel suo salone sono state scovate 15 persone tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Gli agenti hanno consentito al personale in servizio di concludere i tagli sui clienti già seduti nelle poltroncine e poi hanno messo i sigilli al salone. Il tour a Sassari del parrucchiere dei vip non è andato, quindi, nel migliore dei modi. La Polizia locale ha rilevato diverse contravvenzioni alle norme anti-Covid: il salone non aveva esposto all’esterno il cartello con il numero di persone che può contenere. Inoltre, per le norme di contrasto al diffondersi del coronavirus, possono essere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021)salata e chiusura delper tre giorni: è questa la pena inflitta a. Nel suosono state scovate 15tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Gli agenti hanno consentito al personale in servizio di concludere i tagli sui clienti già seduti nelle poltroncine e poi hanno messo i sigilli al. Il tour a Sassari del parrucchiere dei vip non è andato, quindi, nel migliore dei modi. La Poliziaha rilevato diverse contravvenzioni alle norme anti-Covid: ilnon aveva esposto all’esterno il cartello con il numero diche può contenere. Inoltre, per le norme di contrasto al diffondersi del coronavirus, possono essere ...

