Multa da 5 milioni per Autostrade. Secondo l'Antitrust non ha ridotto i pedaggi nei tratti con cantieri (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata il 10 giugno dello scorso anno, sanzionando Autostrade per l'Italia (Aspi), società concessionaria della gestione e della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale in Italia. l'Antitrust ha accertato "una pratica commerciale scorretta in relazione ad alcune condotte attuate sulle Autostrade A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano". In particolare, l'Autorità ha appurato "una consistente riduzione delle corsie di marcia e/o specifiche limitazioni – per lunghi tratti delle Autostrade citate – della velocità massima consentita. Ciò ha comportato un notevole ...

