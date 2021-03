MotoGP 2021, Qatar: gli highlights delle prove libere (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è concluso il primo venerdì in pista della stagione 2021 del Motomondiale. Al termine della giornata, le due Ducati ufficiali hanno conquistato la cima della classifica, mettendosi alle spalle ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è concluso il primo venerdì in pista della stagionedel Motomondiale. Al termine della giornata, le due Ducati ufficiali hanno conquistato la cima della classifica, mettendosi alle spalle ...

Advertising

Petrux9 : Italians do it better. 2021 edition. Gli italiani lo fanno meglio. Edizione 2021. • • @KTM_Racing @Tech3Racing #KTM… - SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - SkySportMotoGP : ?? Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: l'analisi in vista del primo weekend di gar… - vanjavucko : RT @gponedotcom: Rossi: 'Ducati favorite, ma nessuno sa cosa succederà a fine gara': 'Miller e Bagnaia sono la squadra più forte al momento… - motosprint : #MotoGP #QatarGP, libere difficili per #Mir: “Forse dovro passare dalla Q1” -