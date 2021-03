Mercato Juventus, l’Arsenal piomba sull’attaccante bianconero (Di venerdì 26 marzo 2021) Mercato Juventus – Non solo Ronaldo e Pirlo. In questo momento, in casa juventina, tiene banco anche la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Una situazione delicata. Non c’è dubbio. Che continua a tenere sulle spine i tifosi bianconeri. Di incontri, al momento, non ce ne sono stati. Potrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente nelle prossime settimane. Ma nelle ultime ore spunta fuori un’altra squadra pronta a fiondarsi sull’attaccante bianconero. Mercato Juventus, Arsenal su Dybala Secondo il portale Sport.es infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus per l’attaccante argentino. Arteta, tecnico dei Gunners, non è sicuro al momento di tenere Odegaard, in prestito dal Real Madrid e che potrebbe tornare in ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 marzo 2021)– Non solo Ronaldo e Pirlo. In questo momento, in casa juventina, tiene banco anche la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Una situazione delicata. Non c’è dubbio. Che continua a tenere sulle spine i tifosi bianconeri. Di incontri, al momento, non ce ne sono stati. Potrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente nelle prossime settimane. Ma nelle ultime ore spunta fuori un’altra squadra pronta a fiondarsi, Arsenal su Dybala Secondo il portale Sport.es infatti,sarebbe pronto a presentare un’offerta allaper l’attaccante argentino. Arteta, tecnico dei Gunners, non è sicuro al momento di tenere Odegaard, in prestito dal Real Madrid e che potrebbe tornare in ...

