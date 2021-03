(Di venerdì 26 marzo 2021) Diventare madre? “Lo sogno da sempre. Accanto aviene naturale pensarci perché anche apiace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”. L’Onorevole, ospite per lavolta in esclusiva a Verissimo per un’intervista ritratto, parla della sua storia d’amore con l’attore. “Consono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. Un amore sempre più solido che potrebbe essere consacrato con il matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto ...

Advertising

repubblica : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - Corriere : Boschi contro Andrea Scanzi: «Lui caregiver, ma quando? Non aveva nessun titolo per vac... - _BiancaMiller_ : RT @Adnkronos: #MariaElenaBoschi: 'Vorrei un figlio da Giulio #Berruti' - HuffPostItalia : Maria Elena Boschi: 'Voglio un figlio da Giulio Berruti. Pregare la prima notte con lui? Avevo un peso nel cuore' - GDS_it : #MariaElenaBoschi felice accanto a #GiulioBerruti: 'Con lui sogno di diventare #mamma' -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Elena

L'Onorevole, ospite per la prima volta in esclusiva a per un' ritratto, parla della sua storia d'amore con l'attore Giulio. 'Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere ...Diventare madre? 'Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l'idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo'. L'OnorevoleBoschi, ospite per la prima volta in esclusiva a Verissimo per un'intervista ritratto, parla della sua storia d'amore con l'attore Giulio Berruti. 'Con lui sono molto contenta. Per ...L'onorevole, ospite per la prima volta in esclusiva a Verissimo per un’intervista ritratto, parla della sua storia d’amore con l’attore ...Maria Elena Boschi sogna di diventare mamma insieme a Giulio Berruti. Diventare madre? «Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace ...