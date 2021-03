Maddaloni | revocato lo sciopero degli operatori ecologici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – In seguito all’incontro che si è tenuto nella giornata di giovedì tra Buttol e sigle sindacali, è statoloin programma domani 27 marzo. L’azienda, nel corso dell’emergenza sanitaria, ha compiuto tutti gli sforzi per mettere in sicurezza i lavoratori. Con gli stessi rappresentanti sindacali si è convenuto sul costante miglioramento delle condizioni di sicurezza. Su tutte le altre questioni discusse sul tavolo, si apre una nuova fase di confronto con le parti sociali, che proseguirà con nuovi incontri, così da trovare un assetto organizzativo che possa garantire un servizio sempre migliore ai cittadini di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.